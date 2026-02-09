https://ria.ru/20260209/svr-2073147349.html
СВР назвала задачу Запада для реализации цветной революции в Белоруссии
Запад для реализации сценария "цветной революции" ставит задачу подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев", сообщается на сайте СВР. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:25:00+03:00
белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
