СВР назвала задачу Запада для реализации цветной революции в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2026
11:25 09.02.2026 (обновлено: 11:32 09.02.2026)
СВР назвала задачу Запада для реализации цветной революции в Белоруссии
Запад для реализации сценария "цветной революции" ставит задачу подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев", сообщается на сайте СВР. РИА Новости, 09.02.2026
белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Белоруссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР назвала задачу Запада для реализации цветной революции в Белоруссии

Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад для реализации сценария "цветной революции" ставит задачу подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев", сообщается на сайте СВР.
"Для реализации сценария "цветной революции" ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев", - говорится в сообщении.
