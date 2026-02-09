Рейтинг@Mail.ru
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии - РИА Новости, 09.02.2026
11:25 09.02.2026 (обновлено: 13:22 09.02.2026)
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Белоруссия, США, Великобритания, Александр Лукашенко, Польша, В мире
СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии

СВР: страны Запада намерены добиться смены конституционного строя в Белоруссии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире СВР
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире СВР - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире СВР. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западные страны рассчитывают сменить конституционный строй в Белоруссии, сообщило пресс-бюро СВР.
"По поступающей информации, НПО западных стран, среди которых "демократизаторские" структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси", — говорится в релизе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу
15 сентября 2025, 10:37
По данным спецслужбы, для реализации сценария цветной революции Запад ставит задачу подыскать в республике новых "либеральных пассионариев".
"Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со (Светланой. — Прим. ред.) Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране", — отметили в СВР.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне
26 декабря 2025, 13:34
На этом фоне западные страны хотят провести инвентаризацию оппозиционеров и сформировать ресурс "обозленных на Александра Лукашенко" с прицелом на выборы 2030 года. Также они надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей СВО.
В спецслужбе добавили, что белорусское общество в 2020 году получило хорошую прививку от попыток раскачать ситуацию в стране. В то же время оно видит примеры Украины, Молдавии, причиной проблем которых стали геополитические амбиции Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
29 января, 01:24
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БелоруссияСШАВеликобританияАлександр ЛукашенкоПольшаВ мире
 
 
