СВР сообщила о планах Запада сменить конституционный строй в Белоруссии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Западные страны рассчитывают сменить конституционный строй в Белоруссии, сообщило пресс-бюро СВР.
"По поступающей информации, НПО западных стран, среди которых "демократизаторские" структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, для реализации сценария цветной революции Запад ставит задачу подыскать в республике новых "либеральных пассионариев".
"Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со (Светланой. — Прим. ред.) Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране", — отметили в СВР.
На этом фоне западные страны хотят провести инвентаризацию оппозиционеров и сформировать ресурс "обозленных на Александра Лукашенко" с прицелом на выборы 2030 года. Также они надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей СВО.
В спецслужбе добавили, что белорусское общество в 2020 году получило хорошую прививку от попыток раскачать ситуацию в стране. В то же время оно видит примеры Украины, Молдавии, причиной проблем которых стали геополитические амбиции Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека.