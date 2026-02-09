"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО

«

"Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства, что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой", — говорится в публикации.