"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 09.02.2026 (обновлено: 22:34 09.02.2026)
"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО
"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО
ВСУ начали использовать роботов из-за нехватки личного состава на фоне огромных потерь, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО

MWM: ВСУ начали использовать роботов из-за огромных потерь на фронте

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ВСУ начали использовать роботов из-за нехватки личного состава на фоне огромных потерь, пишет Military Watch Magazine.
«
"Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства, что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой", — говорится в публикации.
Украинские военные
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 14:59
Вчера, 14:59
Однако при этом ВСУ сталкиваются с растущими трудностями, поскольку их дроны и роботы уничтожаются "почти ежедневно". Как отмечается, они находятся под постоянной угрозой со стороны российских дронов, мин и диверсантов. Кроме того, тяжело складывается ситуация личным составом, отмечается в статье.
«
"Украинская армия страдает от значительной нехватки военных в результате огромных потерь за четыре года боевых действий. В призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90 процентов", — резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Флаг и герб Украины
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
8 февраля, 22:05
8 февраля, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала