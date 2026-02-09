МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ВСУ начали использовать роботов из-за нехватки личного состава на фоне огромных потерь, пишет Military Watch Magazine.

"Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства, что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой", — говорится в публикации.
Однако при этом ВСУ сталкиваются с растущими трудностями, поскольку их дроны и роботы уничтожаются "почти ежедневно". Как отмечается, они находятся под постоянной угрозой со стороны российских дронов, мин и диверсантов. Кроме того, тяжело складывается ситуация личным составом, отмечается в статье.

"Украинская армия страдает от значительной нехватки военных в результате огромных потерь за четыре года боевых действий. В призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90 процентов", — резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.