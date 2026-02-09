МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тактический успех российских войск на поле боя лишает Киев козырей в дипломатической игре, пишет газета The Wall Street Journal.
«
"Растущая эффективность российских беспилотников позволяет им вести битву на истощение, неотвратимо продвигаясь вперед сантиметр за сантиметром. Этот тактический успех лишает Киев козырей в дипломатической игре, вынуждая его под давлением рассматривать возможность уступки ключевых территорий", — говорится в публикации.
«
"Для солдат украинской пехоты российские дроны превратили дорогу на фронт в самый страшный маршрут", — резюмировали в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>