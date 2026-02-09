Рейтинг@Mail.ru
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 09.02.2026 (обновлено: 16:05 09.02.2026)
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Тактический успех российских войск на поле боя лишает Киев козырей в дипломатической игре, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 09.02.2026
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073075626.html
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073017905.html
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

WSJ: тактический успех России лишает Киев козырей в дипломатической игре

Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Тактический успех российских войск на поле боя лишает Киев козырей в дипломатической игре, пишет газета The Wall Street Journal.
«
"Растущая эффективность российских беспилотников позволяет им вести битву на истощение, неотвратимо продвигаясь вперед сантиметр за сантиметром. Этот тактический успех лишает Киев козырей в дипломатической игре, вынуждая его под давлением рассматривать возможность уступки ключевых территорий", — говорится в публикации.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
8 февраля, 22:05
При этом отмечается, что Украина, напротив, продолжает в основном придерживаться старой схемы. ВСУ пытаются наносить урон живой силе, когда та попадает в подготовленную "зону смерти" в 20 километрах от передовой. Как уточняется, подобная тактика не отличается эффективностью.
«
"Для солдат украинской пехоты российские дроны превратили дорогу на фронт в самый страшный маршрут", — резюмировали в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
8 февраля, 15:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
