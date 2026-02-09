https://ria.ru/20260209/svo-2073178767.html
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в... РИА Новости, 09.02.2026
россия
2026
