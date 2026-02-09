ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Харьковка, Покровка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Графское, Петропавловка, Охримовка, Тихое и Малая Волчья Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18