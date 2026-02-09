Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 09.02.2026 (обновлено: 14:48 09.02.2026)
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:59:00+03:00
2026-02-09T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 205 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Севера" за сутки

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Харьковка, Покровка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Графское, Петропавловка, Охримовка, Тихое и Малая Волчья Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
