"Могут просто разрушить". На Западе появился новый сценарий для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 09.02.2026 (обновлено: 07:08 09.02.2026)
"Могут просто разрушить". На Западе появился новый сценарий для Украины
"Могут просто разрушить". На Западе появился новый сценарий для Украины - РИА Новости, 09.02.2026
"Могут просто разрушить". На Западе появился новый сценарий для Украины
Наиболее вероятно, что Вооруженные силы Украины в конце концов окажутся в безысходной ситуации, и Киеву просто придется подписать соглашение с Россией, заявил... РИА Новости, 09.02.2026
"Могут просто разрушить". На Западе появился новый сценарий для Украины

Профессор Миршаймер: армия Украины может оказаться в безвыходной ситуации

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наиболее вероятно, что Вооруженные силы Украины в конце концов окажутся в безысходной ситуации, и Киеву просто придется подписать соглашение с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Мне сложно представить, что можно заключить сделку по Украине, которая удовлетворит все стороны. Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора. И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
7 февраля, 08:00
7 февраля, 08:00
По мнению Миршаймера, сегодня уже ни для кого не секрет, кто победит в конфликте — все задаются вопросом, когда победит Россия.
"Русские могут просто разрушить всю Украину. <…> В ВСУ не хватает живой силы для удержания линии фронта. В ней есть большие бреши, и русские находят эти бреши и используют их. <…> Соответственно, армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться", — добавил профессор.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. При этом российские средства ПВО сбили 42 БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
6 февраля, 08:00
 
