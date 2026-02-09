В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве при продаже муниципального имущества в Сургуте, сообщает СК РФ в МАХ.
Правоохранители продолжают расследование дела против бывших должностных лиц администрации Сургута, обвиняемых в превышении должностных полномочий, повлекшем продажу муниципального имущества по заниженной стоимости. В ходе расследования, сообщают в СК, силовики выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых.
По версии следствия, в 2023 году был проведен фиктивный аукцион по продаже муниципального имущества АО "Агентство воздушных сообщений", среди участников которого была организация, подконтрольная предпринимателю, знакомому обвиняемым. Подчеркивается, что подельники обеспечили победу подконтрольного юрлица, а акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий обвиняемых причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.
"Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В настоящее время все фигуранты арестованы, а уголовные дела соединены в одном производстве.
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
8 февраля, 10:48