В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом
15:52 09.02.2026
В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом
В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом - РИА Новости, 09.02.2026
В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом
Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве при продаже муниципального имущества в Сургуте, сообщает СК РФ в МАХ. РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
россия
происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом

В Сургуте бизнесмена обвинили в аферах при продаже муниципального имущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве при продаже муниципального имущества в Сургуте, сообщает СК РФ в МАХ.
Правоохранители продолжают расследование дела против бывших должностных лиц администрации Сургута, обвиняемых в превышении должностных полномочий, повлекшем продажу муниципального имущества по заниженной стоимости. В ходе расследования, сообщают в СК, силовики выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых.
По версии следствия, в 2023 году был проведен фиктивный аукцион по продаже муниципального имущества АО "Агентство воздушных сообщений", среди участников которого была организация, подконтрольная предпринимателю, знакомому обвиняемым. Подчеркивается, что подельники обеспечили победу подконтрольного юрлица, а акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий обвиняемых причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.
"Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В настоящее время все фигуранты арестованы, а уголовные дела соединены в одном производстве.
ПроисшествияСургутРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
