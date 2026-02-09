В Сургуте бизнесмена обвинили в мошенничестве с госимуществом

По версии следствия, в 2023 году был проведен фиктивный аукцион по продаже муниципального имущества АО "Агентство воздушных сообщений", среди участников которого была организация, подконтрольная предпринимателю, знакомому обвиняемым. Подчеркивается, что подельники обеспечили победу подконтрольного юрлица, а акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий обвиняемых причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.