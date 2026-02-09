https://ria.ru/20260209/sud-2073320222.html
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко - РИА Новости, 09.02.2026
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко
Центральный районный суд Сочи отказал представителям детей депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко, просившим об отмене обеспечительных мер по иску Генеральной... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:36:00+03:00
2026-02-09T21:36:00+03:00
2026-02-09T21:36:00+03:00
россия
краснодарский край
сочи
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260209/sud-2073288925.html
https://ria.ru/20260203/sud-2071893539.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд, происшествия
Россия, Краснодарский край, Сочи, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд, Происшествия
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко
Суд в Сочи отказал детям депутата Дорошенко в отмене обеспечительных мер
СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи отказал представителям детей депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко, просившим об отмене обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры России к экс-депутату Госдумы РФ Анатолию Вороновскому и другим лицам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура РФ
ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского
, Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края
Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - Эльдар и Милана Дорошенко. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
"Суд определил представителю ответчиков Дорошенко Миланы Андреевны и Дорошенко Эльдара Андреевича… отказать в удовлетворении заявления ("об отмене обеспечительных мер по иску" - ред.)", - сказал судья.
Дорожно-строительные компании Краснодарского края также направляли в суд ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску в полной или частичной мере, среди них ООО "Северское ДРСУ", ООО "ДорМост", ООО "Стройюгрегион", ООО "Основа", судья рассмотрел их во время судебного заседания и отказал в их удовлетворении.
Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), следует из картотеки судов Краснодарского краевого суда
.
Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума
2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.