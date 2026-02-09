Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко

СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи отказал представителям детей депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко, просившим об отмене обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры России к экс-депутату Госдумы РФ Анатолию Вороновскому и другим лицам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил представителю ответчиков Дорошенко Миланы Андреевны и Дорошенко Эльдара Андреевича… отказать в удовлетворении заявления ("об отмене обеспечительных мер по иску" - ред.)", - сказал судья.

Дорожно-строительные компании Краснодарского края также направляли в суд ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску в полной или частичной мере, среди них ООО "Северское ДРСУ", ООО "ДорМост", ООО "Стройюгрегион", ООО "Основа", судья рассмотрел их во время судебного заседания и отказал в их удовлетворении.