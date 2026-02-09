Рейтинг@Mail.ru
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко
21:36 09.02.2026
Суд в Сочи отказал в отмене обеспечительных мер детям депутата Дорошенко
россия
краснодарский край
сочи
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
россия, краснодарский край, сочи, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд, происшествия
Россия, Краснодарский край, Сочи, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд, Происшествия
СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи отказал представителям детей депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко, просившим об отмене обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры России к экс-депутату Госдумы РФ Анатолию Вороновскому и другим лицам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - Эльдар и Милана Дорошенко. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд приговорил двух калининградцев к колонии за убийство коллекционера
Вчера, 19:29
"Суд определил представителю ответчиков Дорошенко Миланы Андреевны и Дорошенко Эльдара Андреевича… отказать в удовлетворении заявления ("об отмене обеспечительных мер по иску" - ред.)", - сказал судья.
Дорожно-строительные компании Краснодарского края также направляли в суд ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску в полной или частичной мере, среди них ООО "Северское ДРСУ", ООО "ДорМост", ООО "Стройюгрегион", ООО "Основа", судья рассмотрел их во время судебного заседания и отказал в их удовлетворении.
Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), следует из картотеки судов Краснодарского краевого суда.
Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Суд оставил под стражей двух детей депутата Госдумы Дорошенко
3 февраля, 11:50
 
РоссияКраснодарский крайСочиАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой судПроисшествия
 
 
