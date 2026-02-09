Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* на Roblox

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в отношении американской компании по разработке компьютерных игр Roblox Corporation, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, протокол по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением средств массовой информации или сети "Интернет") на Roblox Corporation поступил в суд в понедельник. Суть данного протокола не сообщается.
По данной статье для граждан предусмотрен штраф от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 2 до 5 ти миллионов рублей, либо приостановление деятельности до девяноста суток.
Роскомнадзор в начале декабря 2025 года сообщил о блокировке игровой площадки Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещенной в РФ ЛГБТ*-тематики.
*Движение признано в России экстремистским и запрещено
