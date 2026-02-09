Рейтинг@Mail.ru
21:02 09.02.2026
Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* на Roblox
технологии
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
происшествия
технологии, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, происшествия
Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* на Roblox

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в отношении американской компании по разработке компьютерных игр Roblox Corporation, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, протокол по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением средств массовой информации или сети "Интернет") на Roblox Corporation поступил в суд в понедельник. Суть данного протокола не сообщается.
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск на экране монитора - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
3 февраля, 15:29
По данной статье для граждан предусмотрен штраф от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 2 до 5 ти миллионов рублей, либо приостановление деятельности до девяноста суток.
Роскомнадзор в начале декабря 2025 года сообщил о блокировке игровой площадки Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещенной в РФ ЛГБТ*-тематики.
*Движение признано в России экстремистским и запрещено
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роскомнадзор ожидает удаления ЛГБТ*-материалов с сайта Shikimori
28 января, 16:19
 
