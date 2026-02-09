Суд приговорил двух калининградцев к колонии за убийство коллекционера

Как установлено судом, 3 января 2024 года два подсудимых М. и К. пришли под надуманным предлогом в квартиру коллекционера, где напали на хозяина, задушив его руками и шарфом. Они похитили деньги и имущество, в том числе предметы старины и нумизматики на сумму почти 800 тысяч рублей. Позднее подсудимый К. совершил еще одно убийство своей знакомой, которая отказалась отдать деньги за его проданные вещи. Он нанес множественные удары, удерживая женщину за волосы, бил головой об пол, руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.