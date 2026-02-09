Суд приговорил двух калининградцев к колонии за убийство коллекционера

КАЛИНИНГРАД, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил двоих жителей Калининградской области к 21 и 24 годам колонии строгого режима за убийство коллекционера, сообщает пресс-служба областного суда.
Как установлено судом, 3 января 2024 года два подсудимых М. и К. пришли под надуманным предлогом в квартиру коллекционера, где напали на хозяина, задушив его руками и шарфом. Они похитили деньги и имущество, в том числе предметы старины и нумизматики на сумму почти 800 тысяч рублей. Позднее подсудимый К. совершил еще одно убийство своей знакомой, которая отказалась отдать деньги за его проданные вещи. Он нанес множественные удары, удерживая женщину за волосы, бил головой об пол, руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Другой подсудимый М. организовал открытое хищение имущества своей знакомой в Калининграде. С соучастниками через окно они влезли в квартиру потерпевшей, напали на женщину, избили, связали ей руки, угрожали ножом. Затем похитили 35 тысяч рублей, упаковки с кофе и чаем, интернет-роутер, мобильный телефон, предметы бижутерии, банковские карты.
Действия подсудимых М. и К. суд квалифицировал по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ - разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.
Кроме того, действия К. также квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Действия М. по пунктам "а", "в" части 2 статьи 161 УК РФ, квалифицированы как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.
"Приговором Калининградского областного суда К. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 24 года с отбыванием наказания в колонии особого режима; М. - 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обоим в качестве дополнительного наказания суд назначил ограничение свободы сроком на два года", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Уточняется, что приговором суда в пользу потерпевшей С. взыскана компенсация имущественного вреда: с осужденных в солидарном порядке 34 716 рублей (похищенная денежная сумма), а также компенсация морального вреда - по 300 тысяч рублей с каждого осужденного.
В судебном заседание подсудимый М. свою вину не признал, К. признал в полном объеме.