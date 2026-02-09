Суд заочно приговорил экс-бенефициара Росэнергобанка к 11 годам колонии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего бенефициара обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.