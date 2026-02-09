Суд заочно приговорил экс-бенефициара Росэнергобанка к 11 годам колонии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего бенефициара обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Суд заочно приговорил Шварца к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе суда.
Как уточняется в карточке дела на сайте районного суда, Басманный суд в понедельник огласил приговор Шварцу и второй фигурантке дела - экс-начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса Росэнергобанка Юлии Жерихиной, оба обвинялись в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
РБК пишет, что, по версии обвинения, Шварц разработал схему вывода средств из Росэнергобанка под видом кредитования корпоративных клиентов, а Жерихина занималась ее реализацией. Следствие считает обоих причастными к хищению более 3 миллиардов рублей, которые были выведены в подконтрольные фигурантам фирмы.
Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года решением арбитражного суда Москвы он был признан банкротом.
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в 2020 году через суд просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. В апреле 2025 года суд первой инстанции признал ответственными за крах РЭБа 15 бывших руководителей банка, включая Шварца. Также по решению апелляционного суда дополнительно к субсидиарной ответственности по долгам банка привлекли еще и Марка Шрайбера, одного из бывших председателей правления РЭБ, По данным АСВ, основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка.