Суд заочно приговорил экс-бенефициара Росэнергобанка к 11 годам колонии - РИА Новости, 09.02.2026
18:50 09.02.2026
Суд заочно приговорил экс-бенефициара Росэнергобанка к 11 годам колонии
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего бенефициара обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам лишения свободы со РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, москва, россия, росэнергобанк, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Росэнергобанк, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего бенефициара обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка Константина Шварца к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Суд заочно приговорил Шварца к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе суда.
Как уточняется в карточке дела на сайте районного суда, Басманный суд в понедельник огласил приговор Шварцу и второй фигурантке дела - экс-начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса Росэнергобанка Юлии Жерихиной, оба обвинялись в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
РБК пишет, что, по версии обвинения, Шварц разработал схему вывода средств из Росэнергобанка под видом кредитования корпоративных клиентов, а Жерихина занималась ее реализацией. Следствие считает обоих причастными к хищению более 3 миллиардов рублей, которые были выведены в подконтрольные фигурантам фирмы.
Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года решением арбитражного суда Москвы он был признан банкротом.
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в 2020 году через суд просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. В апреле 2025 года суд первой инстанции признал ответственными за крах РЭБа 15 бывших руководителей банка, включая Шварца. Также по решению апелляционного суда дополнительно к субсидиарной ответственности по долгам банка привлекли еще и Марка Шрайбера, одного из бывших председателей правления РЭБ, По данным АСВ, основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка.
