Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко - РИА Новости, 09.02.2026
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
Басманный городской суд Москвы начал рассматривать по существу заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии
2026-02-09T17:41:00+03:00
2026-02-09T17:41:00+03:00
2026-02-09T17:41:00+03:00
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
РИА Новости: суд начал рассматривать заочное дело Тимошенко о фейках о ВС РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА-Новости. Басманный городской суд Москвы начал рассматривать по существу заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник прошло заседание, в ходе которого прокурор зачитала обвинительное заключение. Суд постановил отложить процесс для подготовки письменных доказательств по делу.
"Назначить дату следующего заседания на 17 марта, 16.00", - сказала судья.
По версии следствия, Тимошенко
, находясь за пределами России
и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча
и Ирпень. Вместе с текстовой публикацией обвиняемая выложила иллюстрацию фрагмента кисти погребенного человека, тем самым искусственно создав доказательства якобы совершенного преступления.
В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.