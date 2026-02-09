Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко - РИА Новости, 09.02.2026
17:41 09.02.2026
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко - РИА Новости, 09.02.2026
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
Басманный городской суд Москвы начал рассматривать по существу заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии,... РИА Новости, 09.02.2026
россия
москва
украина
юлия тимошенко
происшествия
россия
москва
украина
россия, москва, украина, юлия тимошенко, происшествия
Россия, Москва, Украина, Юлия Тимошенко, Происшествия
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко

РИА Новости: суд начал рассматривать заочное дело Тимошенко о фейках о ВС РФ

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА-Новости. Басманный городской суд Москвы начал рассматривать по существу заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник прошло заседание, в ходе которого прокурор зачитала обвинительное заключение. Суд постановил отложить процесс для подготовки письменных доказательств по делу.
"Назначить дату следующего заседания на 17 марта, 16.00", - сказала судья.
По версии следствия, Тимошенко, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень. Вместе с текстовой публикацией обвиняемая выложила иллюстрацию фрагмента кисти погребенного человека, тем самым искусственно создав доказательства якобы совершенного преступления.
В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов
29 января, 23:00
 
