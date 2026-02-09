Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко

Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев - РИА-Новости. Басманный городской суд Москвы начал рассматривать по существу заочное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник прошло заседание, в ходе которого прокурор зачитала обвинительное заключение. Суд постановил отложить процесс для подготовки письменных доказательств по делу.

"Назначить дату следующего заседания на 17 марта, 16.00", - сказала судья.

По версии следствия, Тимошенко , находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень. Вместе с текстовой публикацией обвиняемая выложила иллюстрацию фрагмента кисти погребенного человека, тем самым искусственно создав доказательства якобы совершенного преступления.