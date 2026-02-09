Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе района в Брянской области отменили оправдательный приговор
15:12 09.02.2026
Экс-главе района в Брянской области отменили оправдательный приговор
Экс-главе района в Брянской области отменили оправдательный приговор - РИА Новости, 09.02.2026
Экс-главе района в Брянской области отменили оправдательный приговор
Бывшему главе администрации Комаричского района Брянской области Василию Белину отменили оправдательный приговор, сообщила объединенная пресс-служба судов общей РИА Новости, 09.02.2026
Новости
Экс-главе района в Брянской области отменили оправдательный приговор

Экс-главе района в Брянской области Белину отменили оправдательный приговор

ТУЛА, 9 фев – РИА Новости. Бывшему главе администрации Комаричского района Брянской области Василию Белину отменили оправдательный приговор, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
Белину вынесли оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) в ноябре 2025 года. По версии обвинения, экс-глава незаконно разрешил построить склады на земле сельхозназначения, а застройщик при строительстве снял плодородный слой почвы, чем нанес ущерб окружающей среде почти на 129 миллионов рублей. Суд первой инстанции не нашел причинно-следственной связи между действиями фигуранта и причиненными последствиями.
По данным пресс-службы, прокурор подал на оправдательный приговор апелляцию, в которой попросил направить дело на новое рассмотрение, так как, по версии обвинения, участок находился в зоне СХ1 (зона сельскохозяйственного использования в системе землепользования России) и не должен был использоваться под строительство производственных сооружений, о чем Белин знал.
"Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда с доводам прокурора согласилась, так как нижестоящий суд не в полной мере проверил доказательства и неверно их оценил, в связи с чем отменила приговор и направила уголовное дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.
