Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе - РИА Новости, 09.02.2026
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Советский районный суд Уфы арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 09.02.2026
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
