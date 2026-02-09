Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 09.02.2026 (обновлено: 14:59 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/sud-2073210214.html
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе - РИА Новости, 09.02.2026
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Советский районный суд Уфы арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:39:00+03:00
2026-02-09T14:59:00+03:00
уфа
происшествия
индия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073213898_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_ab649e011491b1f01f375447bef95740.jpg
https://ria.ru/20260209/pichugin-2073200326.html
уфа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073213898_280:0:1189:682_1920x0_80_0_0_9b22454af7b28c8e642fc4c3077d54a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, происшествия, индия, следственный комитет россии (ск рф)
Уфа, Происшествия, Индия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе

РИА Новости: суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе

© РИА НовостиПодростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе, доставляют в суд. 9 февраля 2026
Подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе, доставляют в суд. 9 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе, доставляют в суд. 9 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 9 фев - РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста до 7 апреля удовлетворить", - сказала судья Алина Асадуллина.
По данным полиции, 7 февраля в Уфе были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Предъявление обвинения Михаилу Пичугину - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Выживший после дрейфа в Охотском море частично признал вину в суде
Вчера, 14:14
 
УфаПроисшествияИндияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала