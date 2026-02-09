Рейтинг@Mail.ru
Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sud-2073172685.html
Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену
Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 09.02.2026
Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену
Суд приговорил 19-летнего москвича к 5 годам лишения свободы за приготовление к госизмене, призывы к терроризму и публичное распространение заведомо ложной... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:42:00+03:00
2026-02-09T12:42:00+03:00
происшествия
россия
украина
грузия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065742412.html
https://ria.ru/20250730/zhitel-2032285171.html
россия
украина
грузия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, грузия, москва
Происшествия, Россия, Украина, Грузия, Москва
Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену

Пытавшийся вступить в "Легион "Свобода России" житель Москвы получил 5 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил 19-летнего москвича к 5 годам лишения свободы за приготовление к госизмене, призывы к терроризму и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в столичной прокуратуре.
"Установлено, что с февраля по июль 2024 года осужденный инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, признанного Верховным судом Российской Федерации террористическим и запрещенного на территории России… Суд приговорил молодого человека к 5 годам лишения свободы", - говорится на сайте надзорного ведомства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену
30 декабря 2025, 17:55
По версии следствия, фигурант отправил представителю террористической организации анкету и получил инструкцию о прибытии на Украину через Грузию, однако до конца довести преступный умысел не смог. Кроме того, с ноября 2023 по март 2024 года он опубликовал в мессенджере комментарии и изображения, пропагандирующие деятельность "Легиона "Свобода России"*, а также публичные призывы к терроризму.
"Также он разместил в открытом доступе комментарии, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции", - отмечается в сообщении.
В итоге 2-й Западный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Москвы виновным по части 1 статьи 30 статьи 275 УК РФ (приготовление к государственной измене), части 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма), части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Приговор в законную силу не вступил, заключили в прокуратуре.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Житель Новокузнецка получил 14 лет колонии за госизмену
30 июля 2025, 09:18
 
ПроисшествияРоссияУкраинаГрузияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала