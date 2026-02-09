Жителю Москвы вынесли приговор за госизмену

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил 19-летнего москвича к 5 годам лишения свободы за приготовление к госизмене, призывы к терроризму и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в столичной прокуратуре.

"Установлено, что с февраля по июль 2024 года осужденный инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, признанного Верховным судом Российской Федерации террористическим и запрещенного на территории России … Суд приговорил молодого человека к 5 годам лишения свободы", - говорится на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, фигурант отправил представителю террористической организации анкету и получил инструкцию о прибытии на Украину через Грузию , однако до конца довести преступный умысел не смог. Кроме того, с ноября 2023 по март 2024 года он опубликовал в мессенджере комментарии и изображения, пропагандирующие деятельность "Легиона "Свобода России"*, а также публичные призывы к терроризму.

"Также он разместил в открытом доступе комментарии, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции", - отмечается в сообщении.

В итоге 2-й Западный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Москвы виновным по части 1 статьи 30 статьи 275 УК РФ (приготовление к государственной измене), части 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма), части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Приговор в законную силу не вступил, заключили в прокуратуре.