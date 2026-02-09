Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших "налоговую оптимизацию"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Суд в Москве решил заблокировать два сайта, на которых предлагались услуги по "налоговой оптимизации", связанной с формированием документов для получения налоговых вычетов по НДС, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Иск в суд подала прокуратура. Согласно материалам, прокурорская проверка выявила два сайта о предоставлении услуг по "налоговым оптимизациям", связанным с формированием в интересах плательщиков НДС документов, которые предоставляют право на налоговые вычеты по "искусственным, не совершенным реально хозяйственным операциям, что влечет за собой неуплату налогов и причинение ущерба бюджету РФ в значительном размере". Уточняется, что доменные имена зарегистрированы за пределами РФ - в Ирландии и на Виргинских островах.

"Административный иск... о признании информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить... Данное решение является основанием для внесения интернет-сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, ...содержащих информацию, распространение которой запрещено", - говорится в документе.