https://ria.ru/20260209/sud-2073147028.html
Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших "налоговую оптимизацию"
Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших "налоговую оптимизацию" - РИА Новости, 09.02.2026
Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших "налоговую оптимизацию"
Суд в Москве решил заблокировать два сайта, на которых предлагались услуги по "налоговой оптимизации", связанной с формированием документов для получения... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:24:00+03:00
2026-02-09T11:24:00+03:00
2026-02-09T11:24:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91959/28/919592875_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_af809c99f09684bad2becee7d55b9e7c.jpg
https://ria.ru/20260204/sud-2072260732.html
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072107808.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91959/28/919592875_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_55c2ee7bf9fd963ce295ff193fed4a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Суд в Москве заблокировал два сайта, предлагавших "налоговую оптимизацию"
Суд в Москве заблокировал сайты, предлагавшие схемы незаконного снижения налогов
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Суд в Москве решил заблокировать два сайта, на которых предлагались услуги по "налоговой оптимизации", связанной с формированием документов для получения налоговых вычетов по НДС, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Иск в суд подала прокуратура. Согласно материалам, прокурорская проверка выявила два сайта о предоставлении услуг по "налоговым оптимизациям", связанным с формированием в интересах плательщиков НДС документов, которые предоставляют право на налоговые вычеты по "искусственным, не совершенным реально хозяйственным операциям, что влечет за собой неуплату налогов и причинение ущерба бюджету РФ
в значительном размере". Уточняется, что доменные имена зарегистрированы за пределами РФ - в Ирландии
и на Виргинских островах.
"Административный иск... о признании информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить... Данное решение является основанием для внесения интернет-сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, ...содержащих информацию, распространение которой запрещено", - говорится в документе.
Суд отметил, что распространение подобной информации недопустимо, поскольку в распоряжение неопределенного круга лиц предоставляются сведения о средствах и способах совершения налоговых правонарушений или преступлений в зависимости от конкретных обстоятельств.