В Приморье суд встал на сторону работника, уволенного в испытательный срок

«

"Результаты испытания признаны неудовлетворительными по следующим основаниям: нарушены общие принципы и правила служебного поведения в части соблюдения норм профессиональной этики и правил делового поведения, корректности и внимательности в обращении с гражданами и должностными лицами. В сложившейся ситуации истец как заместитель начальника пожарной части, относящийся к категории "руководитель", не выдержал испытание при приеме на работу и не может исполнять обязанности в данной должности ввиду неоднократного нарушения Кодекса этики и служебного поведения, повлекшего за собой конфликт с подчиненным личным составом", - указано в решении суда.