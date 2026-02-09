Рейтинг@Mail.ru
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России - РИА Новости, 09.02.2026
22:10 09.02.2026 (обновлено: 22:58 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/stubb-2073322992.html
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России - РИА Новости, 09.02.2026
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России
Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:10:00+03:00
2026-02-09T22:58:00+03:00
в мире, украина, россия, финляндия, нато
В мире, Украина, Россия, Финляндия, НАТО
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России

Аналитик Уотсон раскритиковал заявление Стубба о противодействии России

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.
Так он отреагировал на призывы политика "вооружить Украину до зубов" якобы для того, чтобы "сдержать" Россию.
"Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует Зеленскому", — заявил Уотсон.
В четверг министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки направят Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрыло. По данным Минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
