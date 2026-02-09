Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена

Прибыльность высчитывается по формуле "ключевая ставка минус один процент от нее". На текущий момент ставка составляет 16% - 1% = 15% годовых. Ранее, по данным компании, доходность инструмента составляла от 6 до 7,9%. Доход начисляется автоматически через механизм Rebase. Для получения выплат пользователям необходимо хранить токены в кошельке в сети Tron или Ethereum. Дополнительных действий не требуется.