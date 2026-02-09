https://ria.ru/20260209/steyblkoin-2073259090.html
Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена
Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена - РИА Новости, 09.02.2026
Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена
Рублевый стейблкоин A7A5 повысил максимальную доходность для держателей токенов до 15% годовых, сообщается на сайте проекта. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:24:00+03:00
доход
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_dadb92bdb249d93814fc9c88b3b1a9d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_d572cc67f7f1caa714f895b38870955b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доход, рубль
Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена
Максимальная доходность стейблкоина A7A5 выросла до 15%
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рублевый стейблкоин A7A5 повысил максимальную доходность для держателей токенов до 15% годовых, сообщается на сайте проекта.
Прибыльность высчитывается по формуле "ключевая ставка минус один процент от нее". На текущий момент ставка составляет 16% - 1% = 15% годовых. Ранее, по данным компании, доходность инструмента составляла от 6 до 7,9%. Доход начисляется автоматически через механизм Rebase. Для получения выплат пользователям необходимо хранить токены в кошельке в сети Tron или Ethereum. Дополнительных действий не требуется.
A7 – рублевый стейблкоин для трансграничных расчетов, выпущенный компанией A7 под государственным регулированием Кыргызстана. Он признан Центробанком РФ цифровым финансовым активом и предназначен для внешнеэкономической деятельности и цифровой платежной инфраструктуры.