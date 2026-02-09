Рейтинг@Mail.ru
17:24 09.02.2026
Стейблкоин A7A5 увеличил доходность токена
Рублевый стейблкоин A7A5 повысил максимальную доходность для держателей токенов до 15% годовых, сообщается на сайте проекта. РИА Новости, 09.02.2026
доход
рубль
доход, рубль
Доход, Рубль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рублевый стейблкоин A7A5 повысил максимальную доходность для держателей токенов до 15% годовых, сообщается на сайте проекта.
Прибыльность высчитывается по формуле "ключевая ставка минус один процент от нее". На текущий момент ставка составляет 16% - 1% = 15% годовых. Ранее, по данным компании, доходность инструмента составляла от 6 до 7,9%. Доход начисляется автоматически через механизм Rebase. Для получения выплат пользователям необходимо хранить токены в кошельке в сети Tron или Ethereum. Дополнительных действий не требуется.
A7 – рублевый стейблкоин для трансграничных расчетов, выпущенный компанией A7 под государственным регулированием Кыргызстана. Он признан Центробанком РФ цифровым финансовым активом и предназначен для внешнеэкономической деятельности и цифровой платежной инфраструктуры.
 
ДоходРубль
 
 
