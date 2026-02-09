Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 09.02.2026 (обновлено: 14:52 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/stavka-2073208712.html
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков - РИА Новости, 09.02.2026
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:35:00+03:00
2026-02-09T14:52:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_0:42:3057:1762_1920x0_80_0_0_5f12a023d6386fb17a61093207a1c13a.jpg
https://ria.ru/20260209/vklady-2073083749.html
https://ria.ru/20260207/otkaz-2072819652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0417c452f7045565df57d400b9150609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась до 14,57%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января снизилась на 0,31 процентного пункта - до 14,57% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов по вкладам населения
Вчера, 00:10
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад
7 февраля, 02:10
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала