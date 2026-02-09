ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января снизилась на 0,31 процентного пункта - до 14,57% годовых, следует из материалов Банка России.

Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).