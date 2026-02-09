Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе
09.02.2026
В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе
В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе - РИА Новости, 09.02.2026
В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе
Правительство США утверждает, что "сохраняется" угроза досмотров, задержаний и возможного захвата коммерческих судов иранскими силами при проходе через... РИА Новости, 09.02.2026
Новости
в мире, сша, иран, ормузский пролив
В мире, США, Иран, Ормузский пролив
В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе

Правительство США заявило о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Правительство США утверждает, что "сохраняется" угроза досмотров, задержаний и возможного захвата коммерческих судов иранскими силами при проходе через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы.
В морском уведомлении американских властей говорится, что суда "на протяжении долгого времени подвергались риску запросов на остановку, досмотров, задержаний или захвата со стороны иранских сил". Утверждается, что Тегеран при подобных операциях использует малые суда и вертолеты и "пытался вынудить коммерческие суда войти в территориальные воды Ирана, в том числе совсем недавно — 3 февраля 2026 года".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
Вчера, 19:32
Американские власти заявили, что правительство США постоянно оценивает ситуацию с морской безопасностью в регионе, чтобы "выявлять угрозы и обеспечивать свободу судоходства, беспрепятственный поток торговли и защиту американских судов, персонала и интересов".
Судам под флагом США рекомендовано при обращении со стороны иранских военных сообщать название и государство флага и подтверждать, что они действуют в соответствии с международным правом. Если иранские силы попытаются подняться на борт, капитанам советуют "отказать в разрешении на досмотр, если это не ставит под угрозу безопасность судна и экипажа", однако в случае фактической высадки экипажу не следует оказывать силового сопротивления.
Кроме того, судовладельцам советуют заранее проводить оценку рисков, поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе и по возможности держаться на удалении от территориальных вод Ирана. Уведомление действует до 8 августа.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Постпред США при НАТО сравнил союзников по альянсу с детьми
Вчера, 18:18
 
В миреСШАИранОрмузский пролив
 
 
