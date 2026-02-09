В США заявили о риске захвата судов Ираном в Ормузском проливе

Судам под флагом США рекомендовано при обращении со стороны иранских военных сообщать название и государство флага и подтверждать, что они действуют в соответствии с международным правом. Если иранские силы попытаются подняться на борт, капитанам советуют "отказать в разрешении на досмотр, если это не ставит под угрозу безопасность судна и экипажа", однако в случае фактической высадки экипажу не следует оказывать силового сопротивления.