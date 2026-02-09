Рейтинг@Mail.ru
США не должны повторить в Венесуэле ошибки Обамы в Ливии, заявил Уитакер
18:16 09.02.2026
США не должны повторить в Венесуэле ошибки Обамы в Ливии, заявил Уитакер
США не должны повторить в Венесуэле ошибки Обамы в Ливии, заявил Уитакер
Вашингтон не может себе позволить повторить в Венесуэле ошибки экс-президента Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которые те допустили в Ливии
США не должны повторить в Венесуэле ошибки Обамы в Ливии, заявил Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Вашингтон не может себе позволить повторить в Венесуэле ошибки экс-президента Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которые те допустили в Ливии, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Чего мы точно не можем допустить — это повторения того, что произошло в Ливии при Бараке Обаме и Хиллари Клинтон: хаоса, анархии и, знаете, безвластия, "свободного государства" с разрозненными центрами силы, которое не способствует стабильности в мире", - сказал Уитакер, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат добавил, что будущее Венесуэлы должен определять венесуэльский народ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
