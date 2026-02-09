Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
15:31 09.02.2026 (обновлено: 15:44 09.02.2026)
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
России трудно представить нормализацию сотрудничества с США без подвижек по приоритетным для нее вопросам, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
россия, сша, в мире, северная атлантика
Россия, США, В мире, Северная Атлантика
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США

МИД: наладить сотрудничество с США трудно без подвижек по приоритетным вопросам

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. России трудно представить нормализацию сотрудничества с США без подвижек по приоритетным для нее вопросам, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Повторюсь, без подвижек по приоритетным для нас вопросам нам трудно представить полноценную нормализацию межгосударственного сотрудничества России и США, открывающую для обеих стран широкие перспективы в сферах торговли, высоких технологий, совместной добычи природных ископаемых, сотрудничества в Арктике и космосе", - сказал он в интервью корреспонденту газеты "Коммерсант" Наталии Портяковой.
