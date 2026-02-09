https://ria.ru/20260209/ssha-2073222747.html
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США - РИА Новости, 09.02.2026
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
России трудно представить нормализацию сотрудничества с США без подвижек по приоритетным для нее вопросам, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:31:00+03:00
2026-02-09T15:31:00+03:00
2026-02-09T15:44:00+03:00
россия
сша
в мире
северная атлантика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260209/sanktsii-2073131169.html
россия
сша
северная атлантика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, северная атлантика
Россия, США, В мире, Северная Атлантика
МИД оценил возможность нормализовать сотрудничество с США
МИД: наладить сотрудничество с США трудно без подвижек по приоритетным вопросам