СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана - РИА Новости, 09.02.2026
13:19 09.02.2026 (обновлено: 13:20 09.02.2026)
СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана
СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана
СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана

Afghanistan International: США могут расширить санкции против Афганистана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США могут расширить санкции против Афганистана из-за введенного там недавно уголовного кодекса, прописывающего наказания за отход от государственной религии - ислама ханафитского толка, сообщает новостной портал телеканала Afghanistan International.
По данным портала, комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала президента и госсекретаря США признать Афганистан "страной, вызывающей особую озабоченность", что может открыть путь для более широких санкций против нынешнего кабульского режима.
Кабул - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Афганистан пробно поставил в Россию виноград и бахчевые
13 декабря 2025, 06:53
USCIRF - комиссия федерального правительства США, созданная в соответствии с законом о международной религиозной свободе (International Religious Freedom Act, IRFA) 1998 года.
Член комиссии Стивен Шнек сообщил в интервью Afghanistan International, что недавно введенный талибами уголовный кодекс "вызывает глубокую озабоченность" и угрожает религиозной свободе и правам человека в Афганистане. "Документ признает только талибскую интерпретацию ханафитского ислама и маргинализирует другие религии и течения в исламе", - приводит портал слова чиновника.
Шнек заявил, что "уголовный кодекс оправдывает убийство оппонентов, де-факто признает рабство и криминализирует определенные виды поведения, включая танцы", что по его мнению, несовместимо с международным правом.
Правительство Афганистана недавно утвердило новый уголовный кодекс, на основании которого будут работать все суды. По данным Afghanistan International, документ предусматривает смертную казнь, а также другие очень суровые наказания, которые в цивилизованном мире считаются дикими.
Шнек сказал, что признание Афганистана "страной, вызывающей особую озабоченность", может способствовать введению более широких санкций против талибов, добавив, что международное сообщество должно реагировать на происходящее в Афганистане скоординированно. Шнек также заявил порталу, что обращение талибов с женщинами и девочками, которое, по его словам, подкрепляется уголовным кодексом, "равносильно форме рабства и представляет собой явное нарушение международного права".
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Лидера Афганистана контролируют иностранные спецслужбы, заявили в ООН
5 января, 09:34
 
