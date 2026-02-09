СМИ: США могут расширить санкции против Афганистана

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США могут расширить санкции против Афганистана из-за введенного там недавно уголовного кодекса, прописывающего наказания за отход от государственной религии - ислама ханафитского толка, сообщает новостной портал телеканала США могут расширить санкции против Афганистана из-за введенного там недавно уголовного кодекса, прописывающего наказания за отход от государственной религии - ислама ханафитского толка, сообщает новостной портал телеканала Afghanistan International

По данным портала, комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала президента и госсекретаря США признать Афганистан "страной, вызывающей особую озабоченность", что может открыть путь для более широких санкций против нынешнего кабульского режима.

USCIRF - комиссия федерального правительства США, созданная в соответствии с законом о международной религиозной свободе (International Religious Freedom Act, IRFA) 1998 года.

Член комиссии Стивен Шнек сообщил в интервью Afghanistan International, что недавно введенный талибами уголовный кодекс "вызывает глубокую озабоченность" и угрожает религиозной свободе и правам человека в Афганистане. "Документ признает только талибскую интерпретацию ханафитского ислама и маргинализирует другие религии и течения в исламе", - приводит портал слова чиновника.

Шнек заявил, что "уголовный кодекс оправдывает убийство оппонентов, де-факто признает рабство и криминализирует определенные виды поведения, включая танцы", что по его мнению, несовместимо с международным правом.

Правительство Афганистана недавно утвердило новый уголовный кодекс, на основании которого будут работать все суды. По данным Afghanistan International, документ предусматривает смертную казнь, а также другие очень суровые наказания, которые в цивилизованном мире считаются дикими.