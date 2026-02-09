Рейтинг@Mail.ru
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине - РИА Новости, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Близкая к потере Киева Украина сможет оправиться от последствий ударов России, только если сдастся ей, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине

Аналитик Риттер: Украина оправится от разрушений, только если сдастся России

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Близкая к потере Киева Украина сможет оправиться от последствий ударов России, только если сдастся ей, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Нанесенный Украине ущерб невосполним. <…> Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. И, пожалуй, хорошая новость в том, что она больше не работает и никогда не будет работать. Они не оправятся от этого, они теряют города, теряют Киев. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. <…> Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!" — призвал эксперт.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"За одну ночь": на Западе началась паника после удара России по Украине
01:03
По его словам, единственная жизнеспособная форма существования Украины неразрывно связана с Россией и со свержением киевского правительства.
«
"Пусть придут русские, поставят свое правительство, и все будет восстановлено по российским стандартам, а это очень хорошие стандарты", — добавил Риттер.
В субботу Минобороны сообщило о нанесении массированного удара возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины.
Ранее Владимир Путин отмечал, что считает русских и украинцев единым народом. Президент добавил, что с этой точки зрения вся Украина считается российской. В то же время глава государства пояснил, что Москва никогда не оспаривала право Киева на независимость и призвал постсоветскую республику вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО
Вчера, 04:10
 
