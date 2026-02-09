Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следующий после Дональда Трампа президент США вряд ли сможет полностью изменить трампистский курс Штатов во внешней и внутренней политике Вашингтона, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Наталья Цветкова.
"Полный откат повестки Дональда Трампа представляется малореалистичным, независимо от партийной принадлежности следующего президента. Даже в случае прихода к власти демократической администрации речь скорее пойдёт не о возврате к прежнему статус-кво, а о селективной корректировке отдельных элементов трампистского курса", - подчеркнула Цветкова.
Политолог рассказала, как Трамп воспитывает Европу
7 февраля, 13:33
Она отметила, что Дональд Трамп оставляет после себя значительное институциональное и политическое наследие: изменения в понимании роли исполнительной власти, трансформацию внешнеполитического дискурса, переоценку многосторонних обязательств и усиление акцента на суверенитете и национальной выгоде.
"Эти сдвиги уже встроены в политическую практику и общественные ожидания, что делает их труднообратимыми", - добавила глава ИСКРАН.
Цветкова подчеркнула, что следующий президент, скорее всего, позаимствует те элементы трамповской повестки, которые доказали свою эффективность или получили широкую поддержку, даже если они будут переупакованы в иную риторику и идеологическую оболочку.
"Теоретически возможна попытка более радикального разворота, однако на практике такой процесс был бы затяжным, конфликтным и потребовал бы серьёзных институциональных и политических ресурсов. Вопрос не в том, удастся ли "откатить" эпоху Трампа, а в том, каким образом его наследие будет переосмыслено и встроено в новую политическую конфигурацию США", - объяснила она.
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"
21 июля 2025, 07:54