Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следующий после Дональда Трампа президент США вряд ли сможет полностью изменить трампистский курс Штатов во внешней и внутренней политике Вашингтона, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Наталья Цветкова.

"Полный откат повестки Дональда Трампа представляется малореалистичным, независимо от партийной принадлежности следующего президента. Даже в случае прихода к власти демократической администрации речь скорее пойдёт не о возврате к прежнему статус-кво, а о селективной корректировке отдельных элементов трампистского курса", - подчеркнула Цветкова.

Она отметила, что Дональд Трамп оставляет после себя значительное институциональное и политическое наследие: изменения в понимании роли исполнительной власти, трансформацию внешнеполитического дискурса, переоценку многосторонних обязательств и усиление акцента на суверенитете и национальной выгоде.

"Эти сдвиги уже встроены в политическую практику и общественные ожидания, что делает их труднообратимыми", - добавила глава ИСКРАН.

Цветкова подчеркнула, что следующий президент, скорее всего, позаимствует те элементы трамповской повестки, которые доказали свою эффективность или получили широкую поддержку, даже если они будут переупакованы в иную риторику и идеологическую оболочку.