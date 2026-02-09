Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа - РИА Новости, 09.02.2026
01:33 09.02.2026
Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа
Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа - РИА Новости, 09.02.2026
Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа
Следующий после Дональда Трампа президент США вряд ли сможет полностью изменить трампистский курс Штатов во внешней и внутренней политике Вашингтона, заявила в... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Эксперт оценила, сможет ли следующий президент США откатить повестку Трампа

Цветкова: следующий президент вряд ли изменит трампистский курс США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следующий после Дональда Трампа президент США вряд ли сможет полностью изменить трампистский курс Штатов во внешней и внутренней политике Вашингтона, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Наталья Цветкова.
"Полный откат повестки Дональда Трампа представляется малореалистичным, независимо от партийной принадлежности следующего президента. Даже в случае прихода к власти демократической администрации речь скорее пойдёт не о возврате к прежнему статус-кво, а о селективной корректировке отдельных элементов трампистского курса", - подчеркнула Цветкова.
Она отметила, что Дональд Трамп оставляет после себя значительное институциональное и политическое наследие: изменения в понимании роли исполнительной власти, трансформацию внешнеполитического дискурса, переоценку многосторонних обязательств и усиление акцента на суверенитете и национальной выгоде.
"Эти сдвиги уже встроены в политическую практику и общественные ожидания, что делает их труднообратимыми", - добавила глава ИСКРАН.
Цветкова подчеркнула, что следующий президент, скорее всего, позаимствует те элементы трамповской повестки, которые доказали свою эффективность или получили широкую поддержку, даже если они будут переупакованы в иную риторику и идеологическую оболочку.
"Теоретически возможна попытка более радикального разворота, однако на практике такой процесс был бы затяжным, конфликтным и потребовал бы серьёзных институциональных и политических ресурсов. Вопрос не в том, удастся ли "откатить" эпоху Трампа, а в том, каким образом его наследие будет переосмыслено и встроено в новую политическую конфигурацию США", - объяснила она.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
