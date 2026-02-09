Пермский студент получил условный срок за поджог банкомата

ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Суд приговорил студента, который по указанию мошенников поджег банкомат в Перми, к условному сроку и обязал выплатить банку причиненный ущерб в 1,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Индустриального районного суда.
В декабре 2024 года краевая полиция сообщила, что в доме на улице Мира 18-летний студент пермского вуза облил аппарат по выдаче денег горючей жидкостью и поджег его. Молодой человек был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы.
"Суд квалифицировал действия поджигателя по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, молодой человек должен выплатить причиненный банку из-за взрыва воздушной смеси ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.
Во время разбирательства в суде выяснилось, что юноша действовал по указанию телефонных мошенников. В 2024 году он перевел им крупную сумму денег. После этого ему позвонили псевдосиловики и сообщили, что денежный перевод отправлен на Украину, а за "спонсирование ВСУ и содействие в террористической деятельности" студенту грозит наказание. Но, по словам злоумышленников, деньги можно вернуть и избежать уголовного преследования, выполнив "задание".
Также экспертиза установила, что к студенту во время разговоров применялись методы психологического принуждения: его заставляли действовать подобно "биодрону".
