Врач посоветовал не заниматься спортом "как придется"
Врач посоветовал не заниматься спортом "как придется" - РИА Новости, 09.02.2026
Врач посоветовал не заниматься спортом "как придется"
Заниматься спортом нужно регулярно и умеренно, поскольку долгие изнуряющие тренировки раз в пару недель могут перевести организм в режим разрушительного... РИА Новости, 09.02.2026
Врач посоветовал не заниматься спортом "как придется"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заниматься спортом нужно регулярно и умеренно, поскольку долгие изнуряющие тренировки раз в пару недель могут перевести организм в режим разрушительного стресса, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых", врач Андрей Мартюшев-Поклад.
"По определению, спорт - это то, что связано с соревнованиями. В отличие от физкультуры, спорт не так уж полезен для здоровья, особенно если человек занимается не регулярно, а "как придется", - заявил Мартюшев-Поклад.
Он отметил, что зачастую организованные спортивные мероприятия становятся источником не здоровья, а травм и больничных.
"Наше тело любит регулярность и дозированный (краткосрочный) стресс. Для него лучше позаниматься интенсивно каждый день по 10 минут, чем один раз в две недели устроить двухчасовую тренировку", - обратил внимание врач.
Важно избегать длительных интенсивных нагрузок - они могут перевести организм в режим разрушительного стресса. Поэтому при выборе вида спорта и упражнений в целом нужно ориентироваться на то, что доставляет удовольствие - это гарантия, что занятия превратятся в привычку, заключил Мартюшев-Поклад.