Врач посоветовал не заниматься спортом "как придется"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заниматься спортом нужно регулярно и умеренно, поскольку долгие изнуряющие тренировки раз в пару недель могут перевести организм в режим разрушительного стресса, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых", врач Андрей Мартюшев-Поклад.

"По определению, спорт - это то, что связано с соревнованиями. В отличие от физкультуры, спорт не так уж полезен для здоровья, особенно если человек занимается не регулярно, а "как придется", - заявил Мартюшев-Поклад.

Он отметил, что зачастую организованные спортивные мероприятия становятся источником не здоровья, а травм и больничных.

"Наше тело любит регулярность и дозированный (краткосрочный) стресс. Для него лучше позаниматься интенсивно каждый день по 10 минут, чем один раз в две недели устроить двухчасовую тренировку", - обратил внимание врач.