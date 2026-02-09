Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 февраля: ВС России ударили по военной инфраструктуре ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 09.02.2026
Спецоперация, 9 февраля: ВС России ударили по военной инфраструктуре ВСУ
Спецоперация, 9 февраля: ВС России ударили по военной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Спецоперация, 9 февраля: ВС России ударили по военной инфраструктуре ВСУ
ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
димитров
михаил федоров
вячеслав гладков
владимир сальдо
вооруженные силы украины
РИА Новости
Новости
Спецоперация, 9 февраля: ВС России ударили по военной инфраструктуре ВСУ

Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. Силы ПВО РФ сбили 72 БПЛА противника.
Украинские военные
"Зона смерти". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 14:59
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112996 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27568 танков и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53959 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1096 украинских БПЛА над Россией, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
БПЛА добровольческого корпуса "Южной" группировки войск полка "Буревестник" поразили разведывательные дроны ВСУ "Блискавка" и "Лелека 100", сообщило Минобороны РФ.
Подразделение беспилотных систем группировки войск "Днепр" уничтожило бронированную и автомобильную технику ВСУ в районе города Орехов Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
ВСУ провели две попытки контратаки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах, комплексным огневым поражением атаки отражены, все штурмовые группы ВСУ уничтожены.
Объединенная авиастроительная корпорация поставила в российские войска крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 в обновлённом облике с новыми бортовыми системами и комплексом вооружения, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Истребители пятого поколения Су-57 в новом техническом облике смогут решать большее количество задач и применять новые средства поражения, сообщил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.
Солдаты ВСУ
"Огромные потери". В США сообщили о критической ситуации в зоне СВО
Вчера, 16:19

Подлость ВСУ

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оценивается как напряженная из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Однако несмотря на это, уникальный тренажёр для обучения персонала ЗАЭС после атак ВСУ критично не пострадал, обучение и повышение квалификации персонала проходит в постоянном режиме, рассказала РИА Новости Яшина.
Людей с западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко.
Военнопленный ВСУ в ходе допроса рассказал, что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) прямо возле магазина и отправили на фронт, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Пленный военнослужащий ВСУ Николай Лисконог рассказал, что украинские подразделения с помощью дронов уничтожают своих же боевых товарищей, которые сдаются в российский плен, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в среду, где будет выпрашивать для Киева дополнительные комплексы ПВО, включая Patriot и NASAMS, пишет газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области 50 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Семь мирных жителей Херсонской области пострадали в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск Запад на Харьковском направлении в зоне проведения СВО
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Вчера, 13:14

Украина причастна к покушению на генерала Алексеева

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, сообщило ФСБ России.
Соучастник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин является сторонником террористической организации ФБК, сообщило ЦОС ФСБ.
Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в криптовалюте следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе, сообщила ФСБ.
СБУ обещала выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на генерала Алексеева, сообщил в понедельник ЦОС ФСБ. Любомир Корба на видео ФСБ России заявил, что указание о ликвидации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева он получил в декабре 2025 года.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева заявил на видео ФСБ, что ему платили 2 тысячи долларов в месяц за слежку за объектами и людьми.
Военнопленный ВСУ
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
