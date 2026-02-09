Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 09.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении
ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении

РИА Новости: ВСУ предприняли попытку контратаки на Харьковском направлении

Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север"
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б батальона тактической группы Каштана спецназа Ахмат МО РФ группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На хатненском участке фронта ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
