ВС России отразили контратаку ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 09.02.2026
