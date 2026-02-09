https://ria.ru/20260209/spetsoperatsiya-2073102536.html
ВСУ попытались провести две контратаки на Сумском направлении
ВСУ провели две попытки контратаки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
