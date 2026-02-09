Рейтинг@Mail.ru
Российский боец эвакуировал с линии соприкосновения четверых раненых
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 09.02.2026
Российский боец эвакуировал с линии соприкосновения четверых раненых
Российский боец эвакуировал с линии соприкосновения четверых раненых
Сержант Дмитрий Ильин в ходе боя успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, после им оказали медицинскую помощь, сообщило в РИА Новости, 09.02.2026
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сержант Дмитрий Ильин в ходе боя успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, после им оказали медицинскую помощь, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"В ходе боя сержант Ильин успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, которым в дальнейшем была оказана квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
2 февраля, 00:04
Ильин подвергся атаке беспилотников противника при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
"Используя накопленный опыт, сержант Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский FPV-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей", — добавили в ведомстве.
