Российский боец эвакуировал с линии соприкосновения четверых раненых

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сержант Дмитрий Ильин в ходе боя успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, после им оказали медицинскую помощь, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Ильин подвергся атаке беспилотников противника при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.