Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 09.02.2026
Российские военные за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
донецкая народная республика
безопасность
2026
россия, сумская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Со 2 по 8 февраля под контроль Вооруженных сил России перешли семь населенных пунктов – по два в Харьковской, Запорожской и Сумской областях и один в Донецкой Народной Республике.
С 26 января по 1 февраля российские военные освободили девять населенных пунктов – по три в ДНР и Запорожской области, два в Харьковской области и один в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
