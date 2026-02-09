Маск пообещал построить города на Луне и Марсе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия, сконцентрировавшись сначала на спутнике Земли.
Маск отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев - причем сам путь будет занимать шесть месяцев. В то же время, по словам американского предпринимателя, ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня, что позволит быстрее построить город на спутнике Земли.
На создание марсианского города, по оценке Маска, уйдет более 20 лет.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
