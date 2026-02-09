Рейтинг@Mail.ru
Маск пообещал построить города на Луне и Марсе
03:18 09.02.2026
Маск пообещал построить города на Луне и Марсе
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия, сконцентрировавшись сначала на... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Маск пообещал построить города на Луне и Марсе

Маск: SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия, сконцентрировавшись сначала на спутнике Земли.
"Для тех, кто не знал, SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет... SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет...", - написал Маск в соцсети X.
Маск отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев - причем сам путь будет занимать шесть месяцев. В то же время, по словам американского предпринимателя, ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня, что позволит быстрее построить город на спутнике Земли.
На создание марсианского города, по оценке Маска, уйдет более 20 лет.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
