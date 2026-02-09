Рейтинг@Mail.ru
15:18 09.02.2026 (обновлено: 15:21 09.02.2026)
Гатилов раскритиковал политизированность Совета ООН по правам человека
Гатилов раскритиковал политизированность Совета ООН по правам человека
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН, заявил РИА Новости в преддверии очередной сессии СПЧ постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Шестьдесят первая сессия Совета ООН по правам человека откроется 23 февраля.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Реалии геополитики не способствуют диалогу ядерных стран, заявил Гатилов
Вчера, 02:23
"Она пройдет под знаком усугубляющихся кризисных явлений в деятельности Всемирной организации на правозащитном направлении. Парадоксально, что Совет, задумывавшийся изначально в качестве "площадки" для взаимоуважительного диалога и сближения позиций государств по актуальным аспектам международной правозащитной повестки дня, за 20 лет своего существования превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН", - отметил дипломат.
По его словам, стараниями стран "коллективного Запада" и их союзников, имеющих в СПЧ численное большинство, этот ведущий правозащитный орган стал "ареной для сведения политических счетов и шельмования неугодных государств под надуманными правозащитными предлогами".
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Гатилов оценил выход США из структур ООН
15 января, 20:20
"Широко распространенной стала практика навязывания западным лагерем политически ангажированных и оторванных от реальности политизированных резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах. Все эти негативные моменты повторяются из сессии в сессию и предстоящая в этом плане не станет исключением", - указал Гатилов.
Он отметил, что такие заведомо конфронтационные подходы не пользуются поддержкой государств мирового большинства.
"Ожидается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, никогда не отличавшийся большими симпатиями к нашей стране, представит очередной ангажированный доклад возглавляемого им Управления о положении с правами человека на Украине", - добавил Гатилов.
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия выстроит позицию по СНВ, анализируя политику США, заявил Гатилов
7 февраля, 14:08
 
Заголовок открываемого материала