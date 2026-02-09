https://ria.ru/20260209/sovet-2073218865.html
Гатилов раскритиковал политизированность Совета ООН по правам человека
Гатилов раскритиковал политизированность Совета ООН по правам человека
Совет по правам человека (СПЧ) превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН, заявил РИА Новости в преддверии очередной
ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН, заявил РИА Новости в преддверии очередной сессии СПЧ постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Шестьдесят первая сессия Совета ООН
по правам человека откроется 23 февраля.
"Она пройдет под знаком усугубляющихся кризисных явлений в деятельности Всемирной организации на правозащитном направлении. Парадоксально, что Совет, задумывавшийся изначально в качестве "площадки" для взаимоуважительного диалога и сближения позиций государств по актуальным аспектам международной правозащитной повестки дня, за 20 лет своего существования превратился в один из наиболее конфронтационных и политизированных органов системы ООН", - отметил дипломат.
По его словам, стараниями стран "коллективного Запада" и их союзников, имеющих в СПЧ численное большинство, этот ведущий правозащитный орган стал "ареной для сведения политических счетов и шельмования неугодных государств под надуманными правозащитными предлогами".
"Широко распространенной стала практика навязывания западным лагерем политически ангажированных и оторванных от реальности политизированных резолюций о ситуации с правами человека в отдельных странах. Все эти негативные моменты повторяются из сессии в сессию и предстоящая в этом плане не станет исключением", - указал Гатилов
.
Он отметил, что такие заведомо конфронтационные подходы не пользуются поддержкой государств мирового большинства.
"Ожидается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, никогда не отличавшийся большими симпатиями к нашей стране, представит очередной ангажированный доклад возглавляемого им Управления о положении с правами человека на Украине", - добавил Гатилов.