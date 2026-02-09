Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Совет мира" по Газе, сформированный американским президентом Дональдом Трампом, сможет поспособствовать в восстановлении мира в регионе, учитывая степень влияния США на Израиль, считает бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.

"Что касается "Совета мира" по Газе. С учетом того, что США оказывают большое влияние на Израиль, в том числе на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, я думаю, что определенную задачу по восстановлению мира, а самое главное - по восстановлению Сектора Газа, Совет может решить", - сказал Степашин РИА Новости.