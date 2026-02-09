Рейтинг@Mail.ru
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин - РИА Новости, 09.02.2026
14:48 09.02.2026
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин - РИА Новости, 09.02.2026
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин
"Совет мира" по Газе, сформированный американским президентом Дональдом Трампом, сможет поспособствовать в восстановлении мира в регионе, учитывая степень... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:48:00+03:00
2026-02-09T14:48:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
совет мира по газе
сергей степашин
в мире, россия, сша, владимир путин, совет мира по газе, сергей степашин
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Совет мира по Газе, Сергей Степашин
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин

Степашин: Совет мира по Газе может помочь в восстановлении мира в регионе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Совет мира" по Газе, сформированный американским президентом Дональдом Трампом, сможет поспособствовать в восстановлении мира в регионе, учитывая степень влияния США на Израиль, считает бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
"Что касается "Совета мира" по Газе. С учетом того, что США оказывают большое влияние на Израиль, в том числе на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, я думаю, что определенную задачу по восстановлению мира, а самое главное - по восстановлению Сектора Газа, Совет может решить", - сказал Степашин РИА Новости.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов выделить на 1 миллиард долларов из тех средств, которые заморожены в США.
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
7 февраля, 17:41
7 февраля, 17:41
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСовет мира по ГазеСергей Степашин
 
 
