Россия пока не получила ответ на инициативу о взносе в Совет мира - РИА Новости, 09.02.2026
12:38 09.02.2026
Россия пока не получила ответ на инициативу о взносе в Совет мира
Россия пока не получила ответ на инициативу о взносе в Совет мира
Россия пока не получила ответ на инициативу внести в "Совет мира" средства из замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
Россия пока не получила ответ на инициативу о взносе в Совет мира

Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия пока не получила ответ на инициативу внести в "Совет мира" средства из замороженных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости появилась ли ясность насчет замороженных средств, которые Россия предложила направить в "Совет мира" для восстановления Палестины.
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
7 февраля, 17:41
Россия Палестина Дмитрий Песков Совет мира по Газе В мире
 
 
Заголовок открываемого материала