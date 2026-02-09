Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей - РИА Новости, 09.02.2026
14:37 09.02.2026
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что вопрос о введении возрастного ограничения для доступа в соцсети назрел.
2026
Новости
В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей

Боярский: вопрос о введении возрастного ограничения для доступа в соцсети назрел

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что вопрос о введении возрастного ограничения для доступа в соцсети назрел.
"Я считаю, что они объективно назрели, поскольку слишком много опасности для детей, для детей в возрасти шести-восьми лет можно встретить на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Поэтому эти вопросы будут обязательно подниматься, обсуждаться, и это абсолютно нормальное требование времени", - сказал Боярский журналистам.
Он отметил, что попытки отрегулировать возраст входящего в соцсети человека в разных странах пока носят декларативный характер.
"Доподлинно мы никогда не знаем, кто находится у устройства, у планшета, у стационарного компьютера. Поэтому мы внимательно наблюдаем за теми нововведениями, которые в Европейском союзе, в Австралии очень громко прозвучали, но практики применения пока нет", - добавил парламентарий.
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет
8 февраля, 19:04
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет
