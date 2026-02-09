Рейтинг@Mail.ru
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sosedi-2073095916.html
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был скрытным человеком, рассказали его бывшие соседи РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T03:23:00+03:00
2026-02-09T03:23:00+03:00
россия
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992038_0:11:1817:1033_1920x0_80_0_0_705ce9baccf1ed62d8b7e42b04ac3b49.jpg
https://ria.ru/20260208/alekseev-2073071343.html
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992038_213:0:1604:1043_1920x0_80_0_0_9a7ed854ffd6f81cd476b98388a86c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве, происшествия
Россия, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Происшествия
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева

РИА Новости: участник покушения на генерала Алексеева был скрытным человеком

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был скрытным человеком, рассказали его бывшие соседи РИА Новости.
"Любомир (Корба - ред.) был скрытным человеком", - сказал его сосед.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
8 февраля, 21:17
Он также сообщил, что Корба был временно прописан в квартире в восточном административном округе еще в 1990-х годах, но никогда не жил в ней и уже выписан.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, он арестован.
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
8 февраля, 11:29
 
РоссияДубайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала