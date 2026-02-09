https://ria.ru/20260209/sosedi-2073095916.html
Соседи рассказали об участнике покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был скрытным человеком, рассказали его бывшие соседи РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
россия
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
россия
дубай
РИА Новости: участник покушения на генерала Алексеева был скрытным человеком