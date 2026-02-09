МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении экологии в Москве, подчеркнув важность этих изменений.

"В целом ситуация не ухудшается по экологии, наоборот, она улучшается – это важно" - сказал Собянин во время встречи.