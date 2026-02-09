Рейтинг@Mail.ru
14:04 09.02.2026
Собянин заявил об улучшении экологии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении экологии в Москве, подчеркнув важность этих изменений. РИА Новости, 09.02.2026
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении экологии в Москве, подчеркнув важность этих изменений.
Президент России Владимир Путин принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина.
Путин заявил о росте числа роботических операций в Москве
Вчера, 14:03
"В целом ситуация не ухудшается по экологии, наоборот, она улучшается – это важно" - сказал Собянин во время встречи.
Он отметил, что по показателю продолжительности жизни Москва вышла на отметку 80 лет - к его достижению она "стремилась долго".
Собянин рассказал об ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Вчера, 14:02
 
