Собянин рассказал о положительной динамике развития Москвы в 2025 году
Москва сохранила положительную динамику развития в 2025 году в большинстве отраслей экономики, социального развития, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:52:00+03:00
москва
экономика
россия
сергей собянин
владимир путин
Собянин: Москва сохранила положительную экономическую динамику в 2025 году