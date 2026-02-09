Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о положительной динамике развития Москвы в 2025 году
13:44 09.02.2026
Собянин рассказал о положительной динамике развития Москвы в 2025 году
Москва сохранила положительную динамику развития в 2025 году в большинстве отраслей экономики, социального развития, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва сохранила положительную динамику развития в 2025 году в большинстве отраслей экономики, социального развития, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Этот год тоже был непростой, но тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития. Не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Собянина в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал Путину об успехах в развитии Москвы
Москва Экономика Россия Сергей Собянин Владимир Путин
 
 
