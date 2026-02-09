https://ria.ru/20260209/sobjanin-2073197116.html
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве
Объём выбросов в Москве от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объём выбросов в Москве от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин
принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина
.
"Объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза. У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться - на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество", - сказал Собянин на встрече с Путиным.