Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sobjanin-2073197116.html
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве
Объём выбросов в Москве от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:06:00+03:00
2026-02-09T14:06:00+03:00
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066041879_0:307:2890:1933_1920x0_80_0_0_54dc2d53d12db5883553aa5b2254d5a0.jpg
https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073196335.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066041879_87:0:2664:1933_1920x0_80_0_0_455cae19faf7863ed794bb725208aef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей собянин, владимир путин, общество
Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве

Собянин: в Москве в два раза снизился объем выбросов от автотранспорта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объём выбросов в Москве от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина.
"Объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза. У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться - на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество", - сказал Собянин на встрече с Путиным.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин заявил об улучшении экологии в Москве
Вчера, 14:04
 
МоскваРоссияСергей СобянинВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала