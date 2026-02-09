Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве

"Объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза. У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться - на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество", - сказал Собянин на встрече с Путиным.