Собянин доложил Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры

Последний раз Путин и Собянин встречались в январе на совещании по вопросам электронной промышленности. Кроме того, в этом году они вместе посетили электродепо "Аминьевское" столичного метрополитена, где мэр Москвы показал президенту беспилотный трамвай "Львенок" и первый беспилотный поезд Московского метрополитена серии "Москва".