Собянин доложил Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры
14:00 09.02.2026
Собянин доложил Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры к 2032 году.
экономика
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
дмитрий песков
экономика, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах удвоить площади промышленной инфраструктуры к 2032 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет с докладом мэра Москвы.
"Мы с вами были на ряде промышленных наших площадок и смотрели, как развивается особая экономическая зона. Но помимо этого еще сами и частные инвесторы, и крупные компании развивают промышленные предприятия. У нас в 2010 году было около 10 миллионов квадратных метров промышленных площадей, в принципе, не самые лучшие многие из них. Сегодня уже 13 миллионов, и это неплохие площади. И мы предполагаем в ближайшие годы увеличить вдвое практически - к 2032 году - объем промышленных площадей", - сказал Собянин на встрече с главой государства.
Последний раз Путин и Собянин встречались в январе на совещании по вопросам электронной промышленности. Кроме того, в этом году они вместе посетили электродепо "Аминьевское" столичного метрополитена, где мэр Москвы показал президенту беспилотный трамвай "Львенок" и первый беспилотный поезд Московского метрополитена серии "Москва".
Собянин рассказал Путину о росте валового регионального продукта Москвы
ЭкономикаМоскваРоссияСергей СобянинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
