Собянин рассказал Путину о росте валового регионального продукта Москвы
Валовый региональный продукт столицы с 2019 года увеличился на 28,4%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.02.2026
Собянин: валовый региональный продукт Москвы с 2019 года вырос на 28,4%