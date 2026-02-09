Рейтинг@Mail.ru
13:56 09.02.2026
Собянин рассказал Путину о росте валового регионального продукта Москвы
Собянин рассказал Путину о росте валового регионального продукта Москвы
Валовый региональный продукт столицы с 2019 года увеличился на 28,4%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.02.2026
Собянин рассказал Путину о росте валового регионального продукта Москвы

Собянин: валовый региональный продукт Москвы с 2019 года вырос на 28,4%

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Валовый региональный продукт столицы с 2019 года увеличился на 28,4%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет с докладом мэра Москвы.
"Если посмотреть динамику за прошедшие годы, с 2019 года, он был, как вы знаете, достаточно хороший, высокая база была, но тем не менее от 2019 года мы нарастили региональный продукт на 28,4%. Это такой неплохой показатель", - сказал Собянин в ходе встречи с президентом.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин отметил темпы развития Москвы
Вчера, 13:51
 
