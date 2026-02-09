Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Строительство первой очереди межвузовского кампуса "Гагарин" в Смоленске планируют завершить в 2028 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Данная тема поднималась на рабочем совещании губернатора с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым.

Анохин подчеркнул, что строительство первой очереди кампуса планируют завершить в 2028 году, а реализация второй очереди предполагает возведение общежития для студентов и спортивной инфраструктуры.

"Реализуем проект по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На совещании речь шла о текущем статусе и дальнейших планах возведения объекта. Строительная группа компаний "ЕКС" готовится приступить к работам на трех участках. В рамках первой очереди предусмотрено строительство цифровой школы по системе "Школа 21", учебного корпуса и общежития для преподавателей. Они будут расположены в границах улиц Пржевальского, Коненкова, Войкова. Начать работу планируется в сентябре", - написал Анохин в своем телеграм-канале.