Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году
Смоленская область
Смоленская область
 
15:13 09.02.2026
Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году
Строительство первой очереди межвузовского кампуса "Гагарин" в Смоленске планируют завершить в 2028 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 09.02.2026
Новости
Смоленская область, Василий Анохин
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Строительство первой очереди межвузовского кампуса "Гагарин" в Смоленске планируют завершить в 2028 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Данная тема поднималась на рабочем совещании губернатора с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым.
Анохин подчеркнул, что строительство первой очереди кампуса планируют завершить в 2028 году, а реализация второй очереди предполагает возведение общежития для студентов и спортивной инфраструктуры.
"Реализуем проект по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На совещании речь шла о текущем статусе и дальнейших планах возведения объекта. Строительная группа компаний "ЕКС" готовится приступить к работам на трех участках. В рамках первой очереди предусмотрено строительство цифровой школы по системе "Школа 21", учебного корпуса и общежития для преподавателей. Они будут расположены в границах улиц Пржевальского, Коненкова, Войкова. Начать работу планируется в сентябре", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что все планировочные решения одобрены министерством науки и высшего образования РФ и вузами – участниками проекта. В их числе Смоленский государственный университет, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, а также филиалы МЭИ и Финансового университета.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО
4 февраля, 20:09
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
