Рейтинг@Mail.ru
Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/slovakiya-2073293422.html
Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой
Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой - РИА Новости, 09.02.2026
Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил новому послу РФ в республике Сергею Андрееву желание словацкого правительства вести конструктивный диалог с... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:47:00+03:00
2026-02-09T19:47:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
сергей андреев
роберт фицо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260207/fitso-2072902213.html
https://ria.ru/20260207/es-2072898115.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_44767d409de7a6b4d5c5ba506b64e37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, москва, сергей андреев, роберт фицо, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Москва, Сергей Андреев, Роберт Фицо, Владимир Путин
Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой

Фицо подтвердил новому послу РФ желание вести конструктивный диалог с Москвой

© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил новому послу РФ в республике Сергею Андрееву желание словацкого правительства вести конструктивный диалог с Москвой.
Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года назначил бывшего посла РФ в Польше Андреева новым послом в Словакии, освободив от этих обязанностей Игоря Братчикова. Президент Словакии 3 февраля принял у него верительные грамоты.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Словакия лишилась истребителей, передав их Украине бесплатно, заявил Фицо
7 февраля, 16:11
"Председатель правительства Словакии снова подчеркнул важность конструктивного диалога, который словацкое правительство заинтересовано вести с российской стороной. Готовятся все меры для восстановления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, решаются практические вопросы российско-словацких отношений, как, например, уход за российские военными кладбищами и сотрудничество в области культуры", - говорится в сообщении на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook*, опубликованном по итогам встречи Фицо с Андреевым в понедельник в Братиславе.
Отмечается, что темой встречи были и торжества по случаю освобождения Братиславы и победы над фашизмом в Москве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
7 февраля, 15:39
 
В миреРоссияСловакияМоскваСергей АндреевРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала