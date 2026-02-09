Фицо подтвердил новому послу России желание вести диалог с Москвой

БРАТИСЛАВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил новому послу РФ в республике Сергею Андрееву желание словацкого правительства вести конструктивный диалог с Москвой.
Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года назначил бывшего посла РФ в Польше Андреева новым послом в Словакии, освободив от этих обязанностей Игоря Братчикова. Президент Словакии 3 февраля принял у него верительные грамоты.
"Председатель правительства Словакии снова подчеркнул важность конструктивного диалога, который словацкое правительство заинтересовано вести с российской стороной. Готовятся все меры для восстановления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, решаются практические вопросы российско-словацких отношений, как, например, уход за российские военными кладбищами и сотрудничество в области культуры", - говорится в сообщении на официальной странице словацкого премьера в социальной сети Facebook*, опубликованном по итогам встречи Фицо с Андреевым в понедельник в Братиславе.
Отмечается, что темой встречи были и торжества по случаю освобождения Братиславы и победы над фашизмом в Москве.
