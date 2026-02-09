В России началось создание вакцины от колоректального рака

Пресс-конференция "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии" приурочена ко Дню российской науки и проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По словам Скворцовой, начать применять вакцину должны уже в первом квартале этого года.

Как поясняла Скворцова, эта технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.