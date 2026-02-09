Рейтинг@Mail.ru
В России началось создание вакцины от колоректального рака
15:44 09.02.2026 (обновлено: 16:15 09.02.2026)
В России началось создание вакцины от колоректального рака
Медики отобрали первых пациентов, которые получат вакцину от колоректального рака, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 09.02.2026
общество, россия, нидерланды, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), сша, здоровье - общество
Общество, Россия, Нидерланды, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), США, Здоровье - Общество
© РИА Новости / Александр Гальперин
Лаборатория ФМБА России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Лаборатория ФМБА России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Медики отобрали первых пациентов, которые получат вакцину от колоректального рака, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и другие страны. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин", — сказала она на пресс-конференции.
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
25 января, 22:32
Турецкий эксперт назвал российскую вакцину дверью в новую эру лечения рака
25 января, 22:32

Пресс-конференция "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии" приурочена ко Дню российской науки и проходит в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По словам Скворцовой, начать применять вакцину должны уже в первом квартале этого года.
В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Как поясняла Скворцова, эта технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы
3 января, 01:27
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы
3 января, 01:27
 
