Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Скорая" увезла беременную Валерию Чекалину (Лерчек), у которой "отнимается нога", на обследование, из-за чего суд перенес заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров.

"Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась. Суд не стал проводить заседание и отложил его на 16 марта", - сказал собеседник агентства.