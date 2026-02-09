https://ria.ru/20260209/skoraja-2073174592.html
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой - РИА Новости, 09.02.2026
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
"Скорая" увезла беременную Валерию Чекалину (Лерчек), у которой "отнимается нога", на обследование, из-за чего суд перенес заседание по делу о выводе более 250... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:52:00+03:00
2026-02-09T12:52:00+03:00
2026-02-09T12:53:00+03:00
москва
оаэ
артем чекалин
валерия чекалина
сергей гуриев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b229651d2befda569bccf318627aedbb.jpg
https://ria.ru/20260119/chekalina-2068742673.html
москва
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812986_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_9507a693ecb2a5736752f9ed71710342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оаэ, артем чекалин, валерия чекалина, сергей гуриев, происшествия
Москва, ОАЭ, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Сергей Гуриев, Происшествия
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
РИА Новости: блогера Лерчек увезли на скорой из-за боли в суставе
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Скорая" увезла беременную Валерию Чекалину (Лерчек), у которой "отнимается нога", на обследование, из-за чего суд перенес заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров.
"Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась. Суд не стал проводить заседание и отложил его на 16 марта", - сказал собеседник агентства.
Лерчек ждёт ребёнка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, роды намечены на март. В декабре адвокат Чекалиной
Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали, но операция не была связана с гинекологией. Лерчек 19 января пришла на заседание в Гагаринский суд Москвы
и на вопросы о самочувствии ответила, что все нормально и как она хочет "родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей".
Чекалина, как и ее бывший супруг, находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
. Их экс-партнер Роман Вишняк ранее признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил 2,5 года колонии.