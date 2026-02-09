Рейтинг@Mail.ru
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
12:52 09.02.2026 (обновлено: 12:53 09.02.2026)
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой - РИА Новости, 09.02.2026
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой
"Скорая" увезла беременную Валерию Чекалину (Лерчек), у которой "отнимается нога", на обследование, из-за чего суд перенес заседание по делу о выводе более 250... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
Блогера Лерчек увезли на скорой из-за проблем с ногой

РИА Новости: блогера Лерчек увезли на скорой из-за боли в суставе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Скорая" увезла беременную Валерию Чекалину (Лерчек), у которой "отнимается нога", на обследование, из-за чего суд перенес заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров.
"Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась. Суд не стал проводить заседание и отложил его на 16 марта", - сказал собеседник агентства.
Лерчек ждёт ребёнка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, роды намечены на март. В декабре адвокат Чекалиной Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали, но операция не была связана с гинекологией. Лерчек 19 января пришла на заседание в Гагаринский суд Москвы и на вопросы о самочувствии ответила, что все нормально и как она хочет "родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей".
Чекалина, как и ее бывший супруг, находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Их экс-партнер Роман Вишняк ранее признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил 2,5 года колонии.
Блогер Валерия Чекалина перед заседанием Гагаринского районного суда. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
19 января, 11:52
 
МоскваОАЭАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаСергей ГуриевПроисшествия
 
 
