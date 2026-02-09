"Бабушкина схема" стала словосочетанием 2025 года в сфере экономики

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Словосочетание "бабушкина схема" победило в номинации "Экономика и финансы" акции "Слово года" в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала "Грамота.ру".

В пресс-службе уточнили, что второе место заняло слово "утильсбор", а третье - "самозапрет".

"В номинации "Экономика и финансы" победу одержало словосочетание "бабушкина схема", набравшее 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек. Второе и третье места заняли слова "утильсбор" (14,3%) и "самозапрет" (11,4%)", - говорится в сообщении.

"Бабушкина схема" – мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.

Исследование "Слово года" в профессиональных сферах проходило в несколько этапов, таким же образом, как и выбор основного слова года по версии "Грамоты".

Сначала на платформах партнеров среди аудитории профессиональных сообществ Т-Ж, Хабра и Психодемии был организован краудсорсинг, в ходе которого члены сообщества предлагали слова, ставшие наиболее заметными в 2025 году в каждой из отраслей.